Вопрос “Северного потока – 2” логично рассматривать в рамках нормандского формата – Ермак

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Больше семи лет продолжается война на востоке Украины, и поэтому мы рассматриваем вопрос “Северного потока” исключительно как вопрос общей безопасности Украины. […] Я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций нормандского формата. Мы считаем абсолютно логичным, чтобы к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта – к нормандскому формату было бы логично добавить рассмотрение и этих вопросов. Потому что я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем в том числе от масштабной агрессии Российской Федерации против Украины”, – сказал он.

Ермак считает, что коллеги Украины по нормандскому формату имеют возможность поддержать это предложение.

“Возвращаясь к общеполитическому вопросу “Северного потока – 2″: я считаю, что есть полная возможность у наших коллег поддержать позицию Украины относительно рассмотрения этого вопроса в нормандском формате, присоединения [США к переговорам]. Вчера тут прозвучали слова госпожи [замгоссекретаря США Виктории] Нуланд, что США готовы в любой форме присоединиться к урегулированию конфликта. Нужно сегодня быть открытыми, говорить об этом и осознавать все риски, которые сегодня существуют, а они абсолютно не экономического характера”, – добавил глава ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал 12 июля во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, что “Северный поток – 2” – это “большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта”. По его мнению, газопровод несет потенциальную угрозу всей Европе и должен обсуждаться на нормандском саммите.

Меркель тогда отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода, а президент РФ Владимир Путин заявил, что нормандский формат “не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами, как “Северный поток”, “Северный поток – 2”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, говорил глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”, Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. По данным Bloomberg, “Газпром” планирует начать поставки газа по “Северному потоку – 2” с 1 октября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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