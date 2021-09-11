 

Інформація про герметичності (водонепроникності) годинників

11.09.2021, 13:26, Разное
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Необхідно розрізняти водостійкі годинник і водозахисні, т. д. Більшість водостійких годинників можуть витримати невелику кількість води протягом короткого проміжку часу. Миття рук або перебування під дощем не зашкодять водостійким годинникам, але прийняття душу (особливо з гелем) або довге знаходження під водою приведе до проникнення вологи в корпус і зашкодить механізм.

Для плавання і пірнання розроблені спеціальні водозахисні годинники. Ці годинники зазвичай мають різьбові з’єднання заводної головки і задньої кришки з корпусом. Такі годинники необхідно носити із зафіксованою на різьбі заводною головкою, щоб вода не потрапила в годинник і не пошкодила механізм. Не рекомендується сильно загвинчувати заводну головку – можна пошкодити різьблення і прокладку. Герметичність буде повною при закручуванні з легким зусиллям.

Не рекомендується включати свій хронограф (за винятком годинників для підводного плавання, де це передбачено) під час, коли його корпус знаходиться у воді. В цьому випадку вода може проникнути всередину корпусу через отвори під кнопками.
I Water resist + – – -II 3 atm (30 m) + – – -III 5 atm (50 m) + + – -IV 10 atm (100 m) + + + -V 200-300 m + + + +
Існують і більш професійні дайверські механічний годинник, здатні витримувати тиск на глибині до 1500, 2000 і навіть 6000 метрів (абсолютний світовий рекорд). Такі годинники, як правило, обладнані гелієвим клапаном, що вирівнює внутрішній тиск усередині корпусу годинника із зовнішнім при спливанні.
Після закінчення 2-3 років можуть втратити герметичність через старіння прокладок. Тому необхідно раз в два-три роки перевіряти герметичність і у разі потреби змінювати прокладки.



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