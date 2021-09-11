Московских музыкантов отстранили от участия в концерте ко Дню города

…из-за поддержки Навального.

Федеральная служба охраны не допустила 13 московских музыкантов к участию в концерте ко Дню города из-за поддержки политика Алексея Навального. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал сотрудник Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев.

По словам музыканта, ФСО проверяла списки, так как мероприятие должен посетить президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В итоге от участия отстранили четырех сотрудников хоровой капеллы, трех человек из Государственного оркестра имени Светланова и шесть человек из команды режиссеров.

Все они, по словам Клюева, оказались в «базах ФБК» или принимали участие в протестных акциях.

«Отстраненные так или иначе тоже засветились в "Умном голосовании", митингах и подобном. Организаторы в шоке, им никто ничего не объяснил», — добавил он.

ФСО не объяснила причин, почему 13 музыкантов вычеркнули из списка участников.

В конце августа полицейские начали приходить к людям, чьи имена и адреса оказались в открытом доступе после утечки данных с сайтов, связанным с Алексеем Навальным. Силовики просили написать заявление на оппозиционера за «незаконную передачу персональных данных».

Это не первый случай, когда граждане сталкиваются с проблемами на работе из-за утечки данных с сайтов, связанных с оппозиционером. Этой зимой Московский метрополитен начал увольнять сотрудников, которые оставили свои данные на сайте в поддержку Навального.

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