 

Создан самый мощный в мире электромагнит

11.09.2021, 13:12, Новости дня
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Ученые сделали еще один крупный шаг в деле создания технологии управления термоядерной реакцией. Создан самый мощный электромагнит. Устройство, по словам разработчиков, является сверхпроводящим. Также оно выдерживается чрезвычайно высокие температуры.

Напомним, что роль магнита в термоядерном реакторе состоит в том, чтобы удерживать плазме в обозначенном пространстве. При этом температура самой плазмы превышает сотню миллионов градусов по Цельсию.

Речь идет о настолько мощном источнике энергии, что человечество могло бы отказаться от всех остальных, говорят эксперты. Работа над созданием термоядерных реакторов, достаточно безопасных, чтобы их можно было использовать в промышленных масштабах, идет уже не одно десятилетие. Однако довести разработку до конца пока не удается.



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