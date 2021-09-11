 

Путин назвал Россию лидером в художественной гимнастике

11.09.2021, 13:09, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин считает, что РФ сохранила за собой лидерство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, а спортсмены достойно сражались, несмотря на политизацию решений в адрес сборной.

«Что касается лидерства РФ в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», – приводит ТАСС слова Путина.

Также президент отметил, что россияне достойно сражались в Токио, несмотря на политизацию решений в свой адрес.

Путин отметил, что он сам и вся страна понимает, как это было непросто, а подчас – запредельно трудно. «Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды», – добавил президент.

Ранее Путин вручил награды золотым призерам Олимпийских игр в Токио.



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