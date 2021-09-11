 

Тимановская подала документы на получение гражданства Польши

11.09.2021, 13:09, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБелорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства, чтобы выступать за эту страну на соревнованиях.

«Я уже подала документы. Мой план – как можно скорее начать выступать за Польшу», – сообщила Тимановская в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства Белоруссиии. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.



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