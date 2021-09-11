Тимановская подала документы на получение гражданства Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства, чтобы выступать за эту страну на соревнованиях.

«Я уже подала документы. Мой план – как можно скорее начать выступать за Польшу», – сообщила Тимановская в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства Белоруссиии. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.