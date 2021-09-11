Попова заявила о высоком уровне заражения коронавирусом на курортах России

Роспотребнадзор оценивает количество зараженных коронавирусом на российских курортах туристов как достаточно большое, сообщила глава ведомства Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

«Достаточно много, к сожалению», – ответила она на вопрос ТАСС о количестве зараженных.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 223,9 млн человек, более 4,6 млн умерли. В РФ выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.