Fox – Байден призвал Си не доводить соперничество между США и Китаем до полноценного конфликта

Джо Байден провёл телефонную беседу с Си Цзиньпином. По словам Белого дома, американский президент инициировал переговоры с китайским коллегой, чтобы установить «ограничения и параметры» в двусторонних отношениях, чтобы «жёсткая конкуренция» между Вашингтоном и Пекином не переросла в полноценный конфликт, передаёт Fox News.



Reuters

Накануне Джо Байден провёл телефонную беседу с Си Цзиньпином. Целью переговоров было установление «ограничений и параметров» в американо-китайских отношениях, чтобы «жёсткая конкуренция» между двумя странами не переросла в полноценный конфликт, пишет Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента США.

По словам Белого дома, Байден и Си провели «широкую стратегическую дискуссию». Лидеры обсудили области, в которых интересы, взгляды и ценности их государств «совпадают или, напротив, расходятся». Они согласились заниматься этими вопросами «открыто и прямо».

Байден, который инициировал звонок, «ясно дал понять», что разговор стал «частью продолжающихся усилий Вашингтона по ответственному регулированию конкуренции между США и КНР». «Президент подчеркнул неизменную заинтересованность Соединённых Штатов в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире. Два лидера также обсудили ответственность обеих стран за то, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт», — отметил Белый дом.

Высокопоставленный представитель администрации сказал, что тон звонка, который длился около 90 минут, был «знакомым и откровенным», поскольку два лидера уже беседовали в прошлом. Чиновник добавил, что разговор был «разносторонним» и затрагивал ряд глобальных проблем.

Собеседник Fox News не стал уточнять, поднимал ли Байден вопрос о коронавирусе и его происхождении в беседе с Си. Но он отметил, что политики обсудили несколько «транснациональных вопросов», в число которых входила глобальная пандемия.

Представители администрации Байдена уже несколько месяцев ведут напряжённые двусторонние переговоры с Пекином, отношения которого с Вашингтоном были изрядно подпорчены в последние годы. По словам официальных лиц, во время телефонной беседы с китайским коллегой американский президент не добивался конкретных результатов или соглашений, а скорее стремился установить «ограждения для здоровой конкуренции».

«Байден знает, что история рассудит обоих лидеров по тому, как они управляют этой конкуренцией, и относится к этому вопросу серьёзно, — заявил телеканалу представитель Белого дома. «Пока мы остаёмся в конкурентном пространстве, мы не хотим, чтобы это привело к конфликту», — добавил чиновник.

Как объяснил представитель администрации, исторически между двумя странами существуют «двоякие» отношения. «Мы находимся либо в периоде взаимодействия, либо в периоде конфронтации с Китаем», — заявил чиновник, добавив, что администрация Байдена считает, что их «целью» должно быть «достижение устойчивого положения дел».

«Мы должны занять жёсткую, конкурентную позицию, но которая позволит нам делать много вещей одновременно», — отметил чиновник. Он пояснил, что Белый дом должны призывать Китай к ответственности за его действия, защищать интересы и ценности США и их союзников.

Ранее в февральском разговоре с Си Байден изложил основные опасения своей администрации по поводу «практик, агрессивных действий и злоупотреблений Китая». С тех пор, по мнению Белого дома, Поднебесная, которая остаётся «единственным конкурентом США, потенциально способным объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить устойчивый вызов стабильной и открытой международной системе», начала вести себя ещё более уверенно, заключает Fox News.