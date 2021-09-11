 

Марина Федункив призналась, что не хотела отмечать свадьбу

11.09.2021, 13:00, Разное
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Марина Федункив сделала неожиданное признание. Оказывается, артистка не хотела отмечать свадьбу, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.
Недавно Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца. У многих данное событие воспринимается с определенной долей скепсиса, но молодожены утверждают, что любят друг друга и очень счастливы вместе. Супруг артистки ежедневно признается жене в любви и старается принести в её жизнь больше радости. Все же Марина Федункив призналась, что не хотела отмечать свадьбу. Артистка планировала «по-тихому» расписаться в МФЦ, чтобы, в случае необходимости, также спокойно и развестись. На роскошное празднование Марину Федункив уговорил её продюсер, поэтому к мероприятию подошли со всей ответственностью.

Гостей праздничного мероприятия развлекала известная юмористка Наталья Краснова. Также перед гостями свадьбы выступили музыкальные коллективы «Винтаж» и «Arabesque». Со слов Марины Федункив, сейчас она ни о чем не жалеет и очень рада выйти замуж за любимого человека. Только одно немного гложет артистку: ей уже не 19 лет, а за плечами есть только огромный багаж и жизненный опыт.



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