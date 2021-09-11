Украинский журналист Гордон: Запад импотентный по отношению к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом России Владимиром Путиным рискует вернуться ни с чем. Так считает знаменитый украинский журналист Дмитрий Гордон.

В своём интервью для одного из местных телеканалов Гордон заявил, что позиция Зеленского слишком слаба, чтобы вести переговоры с российским лидером на равных. По мнению политического обозревателя, общаться с Путиным имеет смысл лишь государствам с сильной экономикой и мощной армией. Он считает, что это целесообразно для таких лидеров, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Дмитрий Гордон считает, что на переговорах Владимир Зеленский лишь в очередной раз услышит от российского лидера, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Журналист прогнозирует, что Владимир Путин также заявит о необходимости снятия санкций с России.

Гордон также подчеркнул, что в настоящее время у Украины фактически нет международной поддержки. Он обвинил Запад в “импотенции” по отношению к Путину и выразил уверенность, что западные политики “продались” Москве и делают всё возможное, чтобы ей угодить. А Украины для них попросту не существует.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема статуса Крыма не подлежит обсуждению, поэтому пока подготовка к саммиту украинского и российского лидеров зашла в тупик.