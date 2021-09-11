Мнение: Старые игры как признак ленивого мозга

Народ снова бросился скупать игровые приставки «денди». Или, точнее, только что произведённые новоделы, которые полностью совместимы с «денди», но при этом легко подключаются к современным телевизорам и мониторам. Корпорация Нинтендо рапортует об отличных продажах — так, за июнь раскупили почти 1,5 устройств:

https://www.computerra.ru/230444/vse-lyubyat-dendi-do-sih-por-no-pochemu/

Для зануд — я знаю, что «денди» был пиратским клоном, и что оригинальная приставка называется иначе. Евгений Золотов по ссылке делает подробный экскурс в историю, ценителям жанра будет интересно. Речь сегодня о другом — о причинах, которые побуждают взрослых людей покупать морально устаревший продукт.

Журналист полагает, будто этот современный клон «денди» как-то особенно хорош. Дескать, пользователь устал от сложности, а приставка проста как карандаш — включи да играй.

И действительно. Люди не любят напрягаться и потому очень ценят возможность плыть по течению, не делая лишних телодвижений. Но, к сожалению, всё гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд.

Если вы обратите внимание на распорядок дня пожилых людей, вы обнаружите, что значительную долю их свободного времени занимает повторение привычных ритуалов. Кто-то разгадывает кроссворды, кто-то перечитывает старые книги, кто-то пересматривает старые фильмы. При этом если вы предложите любителю старых книг новую книгу, вы с большой долей вероятности натолкнётесь на безразличие. Если это будет незнакомая книга хорошо знакомого автора, — допустим, очередной проходной том «Тарзана» или «Анжелики», — у вас ещё сохранится шанс заинтересовать старшего родственника. Если же это будет что-то совсем для него новое, пусть даже в том же жанре, вы почти наверняка получите вежливый отказ. Даже если пожилой человек честно прочтёт первую главу, в итоге он вздохнёт, захлопнет книгу и вернётся к привычной полке, на которой он уже как минимум по три раза всё перечитал.

Отсюда же растут ноги у любви к разного рода ретро-дискотекам и песням восьмидесятых-девяностых годов. Значительная доля этих песен откровенно слаба, чтобы не сказать грубее. Однако это удобные и привычные для нас хиты, мы уже притёрли их под себя, как заслуженную домашнюю жилетку. Мы знаем, в каком направлении движется мелодия, и получаем удовольствие, точно «угадывая», что услышим дальше. Под старую музыку можно расслабиться и отключить мозг, то есть войти в комфортное и ленивое состояние полускота.

Подростки больше любят компьютерные игры, так как у них нет ещё такой болезни. Если даже они и увлекаются определённой игрой или, допустим, определённым мультфильмом, пересматривая-переигрывая их по многу раз, в итоге они пресыщаются и переключаются на новые темы. Учиться новым вещам неприятно, однако любопытство у детей достаточно сильно, чтобы преодолеть этот барьер. В отличие от большинства взрослых обывателей, ребёнок может потратить час-другой на попытки понять механику новой компьютерной игры. Взрослый обыватель слабее, его обычно хватает максимум на одну-две минуты. Во многих случаях взрослые отказываются от нового «не глядя», сразу заявляя, что им это неинтересно.

Вернёмся к «денди». При всём моём глубоком уважении к разработчикам, которые 30 лет назад старались выжать максимум из весьма несовершенного железа, игры той эпохи по меркам 2021 года откровенно слабы. Во-первых, сами игры изначально были нацелены на непритязательную публику, это ширпотреб в плохом смысле этого слова. Во-вторых, за прошедшие десятилетия игровая индустрия ушла очень далеко вперёд. Игровые механики, интерфейс, графика и звук… старые игры по сравнению с новыми — это как откормленный пионер против профессионального борца сумо, шансов выиграть честное состязание у них нет.

Главная причина любви к старым играм — возможность расслабиться и окунуться в простую, привычную, хорошо знакомую среду. Получить не творческую радость игры, но упадническую радость повторного переигрывания.

Я знаю, о чём пишу, так и сам изредка играю в старые игры. При этом, например, примитивный «Мастер оф Мейджик» 1994 года доставляет мне удовольствие, так как я играл в него в девяностые, и я хорошо помню правила игры. А вот, допустим, «Хироквест», который сейчас перевыпустили в «Стиме» под названием «Дарк Квест», и на который мне любезно указали читатели, меня не увлёк. Я потратил на него время, но только для того, чтобы закрыть гештальт. Когда-то «Хироквест» был у меня на «Спектруме», и я не смог его пройти до конца, так как не был ещё знаком с правилами подобных игр. Но я уверен, что если бы больше играл в «Хироквест» 30 лет назад, то с радостью играл бы в него и сейчас. Потому что эта примитивная (по меркам 2021 года) игра была бы мне знакома и понятна.

Нет ничего страшного в том, чтобы играть в игры своей молодости: как верно говорит герой известного мема, это абсолютно нормальное явление. Тут как со сладкими булочками — нет ничего страшного в круассанах с марципаном. Проблемы начинаются, когда вы увлекаетесь круассанами всерьёз, из-за чего стрелка весов сильно отклоняется вправо. Врачи рекомендуют здоровую еду и физические нагрузки не из чувства садизма, у них есть на то весьма веские причины.

Так и с играми. Если вы играете в новые игры, но при этом изредка запускаете старые, чтобы потратить один вечер на ностальгию или, скажем, показать внукам во что играл их дедушка, это абсолютно нормально. Но если вы играете исключительно в старые игры, отказываясь при этом запускать новые… тогда, извините, у меня есть плохие новости для вас.