 

Последний козырь Решетовой – Личное мнение

11.09.2021, 12:40, Разное
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Очень трудно не ржать, когда видишь, как не очень умные бабы ведут себя в личной жизни. Вместо того, чтобы следовать голосу разума и моим советам, бывшая Тиматева Анастасия реагирует на ситуации как дворовая тётка.

«Ратик наконец-то проводит время с папой. Такого никогда не было ранее, и мы почти не разлучались. Но обстоятельства изменились, когда вернусь, то обязательно наверстаю пропущенное время с ним».


Фото: Соцсети

Обстоятельства действительно изменились: Тимурка в Греции. Внутри семьи строит козни домработница Алёна Шишкова. Ей помогает мама Тимати — у них есть шанс.

До Решетовой наконец дошло очевидное: манипулировать Тимурку сыном не выйдет. Не даёшь сына? Ну, ОК — есть дочь.

И Настя решила разыграть последний в рукаве козырь, чтобы вернуть сожителя.

Я улетаю в Европу. Буду там крутить писей! А ты, раз не возвращаешься ко мне, страдай!

Шишкова твоя — дура дурой, сидит дома прислугой. Без отношений, а я заставлю тебя ревновать!

Как тебе такое, Тимур? Ты — с ребёнком, а я — с незнакомцем!

Комментировать чужую тупость довольно сложно. Всем ведь известно, что не только Юнусову, но и любому мужику совершенно пофиг, с кем мутит бывшая. А заполошные бабы почему-то думают, что их начнут ревновать и тут же вернутся к ним.

Козырь Решетовой является козырем только в её фантазиях. Да и мужика у неё нет, потому что, во-первых, она до сих пор пытается вернуть Тимурку назад. А, во-вторых, давайте совсем уж честно? Настя вышла в тираж и никому она не нужна.

Ну, может, только гастарбайтер Мальков на неё клюнет.

А вы пытались вернуть бывших? Каков был коварный план — тоже ревность?

Источник: Лена Миро



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