Россия уже начала использовать “Северный поток – 2” как оружие против Украины – Ермак

Об этом 11 сентября в ходе панельной дискуссии на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, трансляция форума ведется на YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука.

“Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Уже вчера, по данным биржи ICE, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на индекс TTF превысила $700 за 1 тыс. м³. Мы работаем с нашими партнерами из США, с Европой, Германией, чтобы Украина получила реальный правовой механизм гарантий того, что если будет использован этот проект (а я уже сказал, что это происходит), который мы считаем не экономическим, а рассматриваем исключительно через призму нашей национальной безопасности, то будут применены какие-то шаги”, – заявил глава ОП.

Ермак сказал, что механизм санкций, введенных против “Северного потока – 2”, работал.

“Мы критикуем позицию, которая сложилась сегодня. Но во время встречи с федеральным канцлером Германии [Ангелой] Меркель и во время визита президента Украины [Владимира] Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут приняты в случае, если придет время “Ч”. Но мы все еще ожидаем, что это ляжет на бумагу. Потому что у нас есть пример Будапештского меморандума. Сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам”, – добавил он.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, говорил глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”, Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. По данным Bloomberg, “Газпром” планирует начать поставки газа по “Северному потоку – 2” с 1 октября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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