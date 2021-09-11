Данилов назвал оккупацию Крыма и войну на Донбассе следствиями олигархической системы в Украине

“Олигархи, монополия и коррупция. Если мы не уничтожим этот треугольник, мы не сможем развивать нашу страну. И то, что происходит сегодня на территории Донецкой и Луганской областей, в Крыму, – это последствия олигархической экономической модели развития Украины. Это очень опасная вещь”, – предупредил он.

По словам секретаря СНБО, олигархическая клановая система “очень опасна для существования Украины”.

“Это началось не вчера. Впервые в 1998 году зашли большие деньги олигархов в Верховную Раду. С этого периода началось очень сложное время для страны. Чем это закончилось, мы все с вами видим”, – заключил он.

Контекст:

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию “За демократию через право” (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по этому поводу, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул.

—