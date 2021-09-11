 

“Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать”. Солистка Go-A поделилась подробностями своей болезни

11.09.2021, 12:34, Новости дня
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Когда Павленко была еще ребенком, у ее мамы случился конфликт с братом, с которым они тогда делили большой дедов дом. После ссоры женщина с ребенком оказались на улице.

“Я своего дядю очень любила. Я вообще очень любила свою семью. И очень сложная ситуация была, у него, по сути, со мной не было ссоры, был конфликт с мамой. Когда мы ссорились с мамой, то он меня звал к себе, давал какие-то конфеты. Квартиру снять было невозможно, и поэтому постоянно какие-то друзья были мамины, я жила у двоюродной бабушки. Я, бывает, еду по Нежину и помню: тут я ночевала, здесь, у этих людей”, – поделилась Павленко.

С отцом они тоже не общались, поэтому поддержки просить было не у кого. Спустя годы скитаний по чужим квартирам они поселились в своем недостроенном доме без отопления. Сейчас Павленко предполагает, что именно переохлаждение и привело к проблемам с легкими.

“Как раз отрезок жизни с 14 по 17 лет. Сложнее всего было пережить чувство, что никого нет [рядом]. Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать. И ты слышишь шаги за дверью, но это не к тебе. У меня и так в палате уже начали умирать люди. Меня просто там залечили уже так, что я весила 43 кг, и мне ничего не помогало”, – вспоминает артистка.

Исполнительница признается, что был момент, когда смерть казалась неизбежной. Павленко говорит, ее дважды спасали от смерти.

“Был классный в Чернигове анестезиолог. Мне кажется, он спас мне жизнь. Помню, хирургов вызвали, ночью была экстренная операция, и он прямо помогал мне пить воду. В Киев когда мы приехали, это вообще другая история. Они как-то так все за меня взялись и спасли”, – рассказала она.

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Павленко родилась в 1988 году в Нежине Черниговской области. Ее мать – бывшая военнослужащая. Павленко с детства занималась пением, а в 2012 году попала в группу Go-A.

В 2020 году группа Go-A стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020”. После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, представлявшая Украину, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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