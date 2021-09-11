 

Лопес и Аффлек впервые после воссоединения появились вместе на красной дорожке

11.09.2021, 12:34, Новости дня
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Как отмечает телеканал, этой первый выход пары на красную дорожку после возобновления их отношений.

Лопес была в облегающем фигуру белом платье до пола с глубоким вырезом. Аффлек выбрал для выхода черный смокинг.

Фото: EPA
Контекст:

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

После расставания Лопес летом 2004 года вышла замуж за американского певца Марка Энтони. В браке у пары родились близнецы: сын Макс и дочь Эмми (2008). Летом 2014 года Лопес и Энтони развелись. 

В 2017 году Лопес начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила дату, спровоцировав слухи о проблемах в отношениях. 

15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

Аффлек после расставания с Лопес был женат на американской актрисе Дженнифер Гарннер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. У пары есть трое совместных детей: дочери Вайолет Энн (2005) и Серафина Роуз Элизабет (2009), и сын Сэмюэль (2012). Спустя несколько лет после развода актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость. 

Расставшись с женой, актер спустя несколько лет начал встречаться с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, но в январе 2021 года стало известно, что они расстались.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами. Официального заявления о воссоединении представители пары пока что не делали.

Голливудский актер Мэтт Деймон, который является другом и коллегой Бена Аффлека, комментируя возможное воссоединение пары, отметил, что хотел бы, чтобы они снова были вместе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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