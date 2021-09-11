 

Путин заявил о возможном рекорде по вводу жилья в 2021 году

11.09.2021, 12:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в РФ в 2021 году, сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Путин сказал, комментируя доклад Собянина о том, что Москва в этом году может установить рекорд по строительству жилья за всю свою историю, что «у нас в целом по стране может быть рекорд», передает ТАСС.

Он также отметил, что «сейчас экономика страны в целом в основном восстановилась».

При этом главы государства считает, что кризис, связанный с пандемией, «не мог не повлиять» на планы развития Москвы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе связанные с расселением жителей города по программе реновации.

В связи с этим Путин сказал у Собянина, «не подорваны ли программы» расселения.

«Нет, абсолютно (не подорваны)», – заверил мэр столицы.

«Мы с вами хорошо знаем, что когда растут объемы жилищного строительства, сразу возникают и другие вопросы. Я это очень хорошо помню еще по периоду своей работы в Петербурге», – продолжил президент.

В частности, отметил он, с появлением нового жилья возникает проблема создания социальной и транспортной инфраструктуры. Президент заметил, что в Москве уделяется большое внимание развитию последней.

«Мы с вами некоторые объекты открывали, некоторые даже планировали вместе, и вами это удачно все реализовано, уже все работает», – добавил глава государства, обращаясь к Собянину.

Он уточнил, что имеет в виду, в частности, работу по развитию Большого кольца метро и пересадочных узлов.

Кроме того, президент в контексте строительства обратил внимание и на вопросы благоустройства исторического центра города.

Напомним, в июле сообщалось, что объем ввода индивидуальных домов в РФ побил рекорд. В августе Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным.



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