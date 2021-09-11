 

Собянин оценил экологическую ситуацию в Москве

11.09.2021, 12:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается, благодаря развитию электробусов, модернизации нефтеперерабатывающего завода, а также реконструкции городских очистных сооружений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин президенту Владимиру Путину на встрече в честь Дня города.

«Конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается», – сказал Собянин, отметив, что подобный эффект достигается благодаря автомобилистам, которые приобретают машины лучшего качества, городскому транспорту и городским программам. «Все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее, экология будет улучшаться», – считает мэр, передает РИА «Новости».

По его словам, большие города считают обреченными на плохую экологию, но эту тенденцию можно сломать за счет модернизации промышленности.

В этой связи он напомнил главе государства об открытии новых корпусов Московского нефтеперерабатывающего завода, которые, по словам мэра, на 99% «убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше».

«Это был один из самых главных загрязнителей воздуха города. Плюс реконструкция городских очистных сооружений – тоже важнейшая тема»,- продолжил Собянин.

Кроме того, он напомнил и о том, что Москва стала одним из первых городов, где благодаря реконструкции нефтезавода были введены требования по стандарту топлива Евро-5. «Это важнейшая история, плюс ограничили въезд машин с двигателями ниже Евро-3, Евро-2 в соответствующие зоны Москвы», – подчеркнул градоначальник.

«Вначале мы сменили автобусы с допотопных двигателей Евро-2 до Евро-4, Евро-5, а сейчас начали их перевод на электробусы», – продолжил градоначальник. Кроме того, мэр отметил значение электробусов, заверив, что  до конца текущего года на улицах столицы их будет ходить уже около тысячи. «То есть это уже вполне реальный большой парк, по которому можно теперь сказать, что это прижилось, что это работает даже в наших северных условиях», – заметил Собянин, добавив, что благодаря этому в Москве полтора-два раза уменьшилось количество вредных выбросов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что развитие электробусов очень важно с экологической точки зрения.

«Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов, это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, это, прежде всего, важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов», – отметил Путин.

Ранее Путин отметил активное развитие Москвы. Напомним, Москва в воскресенье отмечает День города.



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