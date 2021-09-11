Путин поздравил москвичей с Днем города

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11.09.2021, 12:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города.

«Поздравляю вас с праздником, с днем Москвы. Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России», – сказал президент, выступая в «Зарядье», передает РИА «Новости».

На праздничном концерте в зале «Зарядье» присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.

В программе заявлены, в частности, отрывок из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», популярные песни и стихотворения о столице – «Я шагаю по Москве», «Москвичи», «Дорогая моя столица», «Москва дает нам старт», «В метро».

Стихи со сцены зала «Зарадье» прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.

Также анонсированы сцена из балета «Укрощение строптивой» Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева.



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