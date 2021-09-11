 

FAZ – Гутерриш выступил за переговоры с «Талибаном»

11.09.2021, 12:10, Новости дня
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры с «Талибаном»* необходимы, ради солидарности с народом Афганистана, пишет Frankfurter Allgemeine. Гутерриш отметил, что сейчас в стране сложилось бедственное экономическое положение, и мировое сообщество не должно позволить афганской экономике обрушиться окончательно.


Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил за начало переговоров с «Талибаном»*, пишет Frankfurter Allgemeine. «Мы должны вести с «Талибаном» диалог, в рамках которого мы будем напрямую закреплять наши основные принципы», — приводит издание слова Гутерриша. Генсек также уточнил, что в данном вопросе речь идёт о «солидарности с народом Афганистана».

Гутерриш подчеркнул, что необходимо всеми средствами предотвратить экономический коллапс Афганистана. Он отметил, что сейчас население страны страдает особенно сильно: «миллионам угрожает голодная смерть».

Как отмечает издание, Гутерриш не стал напрямую говорить о необходимости снятия санкций с руководства «Талибана» или о разморозке афганских активов за рубежом. Генсек ООН заявил о возможном использовании «определённых финансовых инструментов», для того чтобы удержать страну на плаву и дать дышать её экономике.

«Мы хотим, чтобы страна управлялась на принципах мира и стабильности, чтобы в ней уважались права человека. «Талибан», в свою очередь, хочет признания, снятия санкций и финансовой поддержки, что даёт мировому сообществу средство для давления», — отметил Гутерриш. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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