 

Инфекционист назвала плохое настроение возможной причиной заражения коронавирусом

11.09.2021, 12:06, Разное
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Врач-инфекционист Светлана Малиновская считает, что причиной заражения коронавирусом может быть плохое настроение. Влияя на когнитивные функции, COVID-19 разрушает психику не только во время болезни, но и оставляя тяжёлые последствия после излечения.
Пандемия коронавируса охватила всю планету, породив множество штаммов, отличающихся большой заразностью. Кроме того, инфицированию COVID-19 способствует ослабленное здоровья. По мнению Малиновской, иммунная система становится более уязвимой из-за хандры и депрессии. Дело в том, что она во многом зависит от состояния психики человека. Поэтому любая тоска, хандра, подавленность или тревожность, отображаются на защите организма от всевозможных заболеваний.

Саму пандемию доктор-инфекционист тоже считает частично результатом именно слабого иммунитета. Кроме того, находясь на стационарном лечении, пациенты с плохим настроением чаще других страдают от когнитивных расстройств. Вместе с депрессией у них фиксируется потеря памяти, панические атаки, отступы неконтролируемого гнева и утраты способности ориентироваться в пространстве. Причем психика может быть поражена настолько, что заболевший не только отказывается от лечения, но и теряет один из основных инстинктов – самосохранения.

Наука пока не достаточно изучила влияние COVID-19 на когнитивные функции. Однако имеющиеся данные позволяют предположить, что опасный недуг не только воздействует на способность познавать и обрабатывать информацию. Коронавирус также может оставлять долговременные последствия. Поэтому особенно важно соблюдать меры безопасности, используя защитные средства и придерживаясь социального дистанцирования.

Источник: radio1.news



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