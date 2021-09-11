 

Россия шантажирует Европу поставками газа, требуя разрешить запуск “Северного потока – 2” – Витренко

11.09.2021, 11:40, Новости дня
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Трансляция форума ведется на YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука. 

“[Nord Stream 2 AG] не отвечает как букве европейского законодательства, так и его духу. Это просто как черное и белое. […] Сейчас понятно: они не выполняют европейское законодательство. Сейчас Россия шантажирует Европу. Они говорят: “Нам плевать, отвечает или нет, вы этой зимой газа не получите, если не дадите газопроводу начать работать”, – рассказал Витренко. 

Он отметил, что Украина будет наблюдать за ситуацией с поставками газа, так как зависит от этого, покупая газ на европейском рынке. 

“Прямо сейчас что правительства Германии и США конкретно делают с этим конкретным фактом? Кроме заявлений. Что Европа будет делать этой зимой? Nord Stream 2 AG не выполняет норм европейского законодательства, резервы газа на историческом минимуме в Европе и Россия шантажирует. Возможно, впервые в истории Германия все-таки ощутит, что такое, когда газ используется как геополитическое оружие против Германии, против таких фундаментальных основ немецкого общества, как верховенство права, в частности”, – добавил Витренко. 

Он не уточнил, какие именно требования законодательства ЕС не выполняет Nord Stream 2 AG, но глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который выступал после Витренко, пояснил, что речь идет об анбандлинге – внутренней реорганизации, после которой оператор транспортной системы должен быть отделен в независимую компанию. Такую процедуру, в частности, проводили в “Нафтогазі”.  

“Газпром” должен провести анбандлинг. Этого требует Третья европейская директива. Это сейчас рассматривается в судах, и мы увидим, выполнит ли “Газпром” условие по анбандлингу. Это очень важное условие, которое должно быть выполнено, чтобы газопровод начал работать”, – сказал Ишингер.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, говорил Витренко. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”, Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. По данным Bloomberg, “Газпром” планирует начать поставки газа по “Северному потоку – 2” с 1 октября.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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