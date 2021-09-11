 

Титов сказал, кто в РФ получает больше 1 млн рублей в месяц

11.09.2021, 11:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕжемесячная заработная плата в 1 млн рублей и выше может быть в РФ у топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов, сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов указал, что 1 млн рублей – это 12 тыс. долларов, и «по меркам стран Европы и США это не так уж и много», передает РИА «Новости».

«Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть», – сказал он.

В числе отраслей, где можно встретить такие заработные платы, по данным Росстата – обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.

«Вот где пристально надо проверять зарплаты – это в инфраструктурных монополиях. Мы уже много лет говорим, что у наших монополий есть резервы оптимизации расходов, за счет которых тарифы для промышленности и населения могли бы не то что не расти, а еще и снижаться. Вот здесь надо измерять оправданность зарплат, что называется, с лупой в руках», – добавил омбудсмен.

Вместе с тем он отметил, что топ-менеджмент в любом случае должен зарабатывать хорошо, но в то же время необходимо обращать внимание на то, как именно политика монополии отражается на остальной экономике.

«Я бы лично KPI их руководителей поставил не в зависимость от того, сколько налогов монополия перечислила в бюджет, а в зависимость от того, какой мультипликативный эффект работа монополии оказала на бизнес ее клиентов», – подытожил Титов.

Согласно данным Росстата, в РФ 17 тыс. 104 человека получают заработную плату свыше 1 млн рублей. Среди них 9 тыс. 167 человек имеют зарплату от 1 до 1,5 млн рублей, 5 тыс. 326 человек – от 1,5 до 3 млн рублей и 2 тыс. 609 – свыше 3 млн.

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