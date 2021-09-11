Путин отметил активное развитие Москвы
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Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.
Путин отметил, что Москва – это огромная агломерация мирового масштаба, передает РИА «Новости».
«Мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития», – сказал президент.
В свою очередь Собянин заявил, что ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии не была остановлена. Особенно важны, по его словам, социальные программы и инфраструктурные: «Это развитие Московского транспортного узла, ЦКАД и так далее, это очень важно».
Напомним, Москва в воскресенье отмечает День города.
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