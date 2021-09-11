Путин отметил активное развитие Москвы

Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Путин отметил, что Москва – это огромная агломерация мирового масштаба, передает РИА «Новости».

«Мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития», – сказал президент.

В свою очередь Собянин заявил, что ни одна госпрограмма в Москве во время пандемии не была остановлена. Особенно важны, по его словам, социальные программы и инфраструктурные: «Это развитие Московского транспортного узла, ЦКАД и так далее, это очень важно».

Напомним, Москва в воскресенье отмечает День города.