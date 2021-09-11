Маленькие дети пропали после ссоры с отцом под Белгородом

Мальчики 10 и 11 лет ушли из дома после ссоры с отцом в селе Голофеевка под Белгородом, их разыскивают волонтеры, следователи начали проверку.

Оба школьника проживают в многодетной семье. Мальчики забрали из дома небольшую сумму денег, и ушли в неизвестном направлении. Ранее десятилетний ребенок уже уходил из дома, сообщается на сайте СУ СК по Белгородской области.

Сейчас следователи и сотрудники МВД вместе с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском пропавших детей.

Ранее две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.