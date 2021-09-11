 

Наталья Гулькина рассказала о причине ухода из «Миража»

11.09.2021, 11:12, Разное
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Наталья Гулькина пояснила СМИ, что она не смогла сотрудничать с продюсером группы «Мираж». Данное разногласие и стало причиной ухода певицы из музыкального коллектива.
Изначально Наталья Гулькина узнала, что зарплата у других участников группы «Мираж» выше, чем у нее. Певица попыталась выяснить причину несправедливости, и как оказалось, у её коллег попросту были отношения с продюсером, поэтому им платили больше. Когда руководство начало проявлять нездоровый интерес к певице, Наталья Гулькина решила не поступаться своим принципам. Со слов артистки, она всегда была неприступной, поэтому её просто выгнали из коллектива.

В 2004 году Наталья Гулькина попыталась восстановить группу «Мираж» с Маргаритой Суханкиной. Однако ситуация с продюсером повторилась и это снова стало причиной ухода певицы. В подобных моментах солистка не хочет никому давать советов, поскольку это дело личное. Все же Наталья Гулькина уверена, что поступаться принципами ради личной выгоды – недопустимо, даже если от этого может пострадать карьера.

Источник: vm.ru



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