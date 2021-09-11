«У нас билеты от 20 тысяч»: студента, предъявившего на входе «пушкинскую карту», избила охрана московского театра

С неприятного инцидента стартовал новый театральный сезон в театре Москомедии. Зрители, пришедшие на спектакль «Дядя Ваня», стали свидетелями избиения охранниками молодого человека, который пытался проникнуть внутрь помещения.

Проведя ночь в больнице скорой помощи, Николай рассказал в подробностях о событиях возле театра.

«Я студент Костромской академии культуры и искусств. Решил приехать в Москву на открытие театрального сезона. К счастью, на днях была запущена федеральная программа «Пушкинская карта». Я, как человек из малоимущей семьи получил такую карту. По ней можно посещать музеи и театры на сумму 3 тысячи рублей в год. Я предъявил её на входе, но сразу получил по голове», – сообщил студент.

В театре Москомедии подтвердили, что юноша действительно предъявлял «пушкинскую карту», однако отметили, что охрана действовала чётко по инструкции.

«Юноша, скорее всего, хотел сорвать спектакль. Иначе как провокацией его действия назвать нельзя. У нас стоимость билетов начинается от 20 тысячи рублей, и то это где-то на галёрке, а он суёт нам какую-то карту. Пусть с ней в Третьяковку ходит или прочие места. У нас театр для уважаемых людей, а не для нищих. Его же даже пустить внутрь нельзя, испортит нам всю атмосферу. Для таких есть провинциальные театры», – прокомментировал инцидент директор театра Ефим Райхельсон.

Для того чтобы избежать подобных случаев в будущем, Райхельсон пообещал разместить на фасаде театра объявление: «Посетители с «пушкинскими картами» не обслуживаются».

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