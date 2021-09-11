 

Набиуллина: Цены на продукты продолжают расти

11.09.2021, 11:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Годовая инфляция ускорилась сильнее, чем предполагали в Центробанке
и Минэкономразвития, цены продолжают расти, хотя к сентябрю уже
прогнозировалось снижение темпа. Председатель
Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, с чем связаны
изменения и какие меры предпринимает подконтрольное ей ведомство. По ее словам,
в ускоренном росте цен на продукты и другие товары и услуги “виноваты”
несколько факторов: инфляция в других странах, несоответствие спроса и
предложения из-за пандемии, нехватка рабочей силы, низкая урожайность,
социальные выплаты.

Центробанк принял решение поднять ключевую
ставку, так люди будут меньше брать кредиты, но больше открывать депозиты. “Мы
поднимаем ставку, чтобы снижать инфляцию. От этого выигрывают все”, – объяснила
Набиуллина.

По прогнозам главы ЦБ РФ, цены на продукты перестанут
расти уже к октябрю. Однако надеяться на резкое падение цифр не стоит.

В этом году ситуация с ценами на продукты крайне
нестабильная. Весной был быстрый рост, позже стоимость так же быстро снизилась.
“Пока рано делать выводы, что будет со стоимостью продуктов питания. Это
один из факторов неопределенности, который в том числе будет влиять на общую
инфляцию”, – рассказала глава Центробанка.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказывала
о снижении цен на так называемый “борщевой набор”. Это список
из самых популярных у россиян овощей. Снижение цен на эти продукты было связано
с сезонным урожаем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / Мошенники обокрали священника в Москве

17.02 / Мнение: О возвращении России в «святые 1990-е»

18.06 / Мнение: Фильм “Мстители”- торжество плановой экономики и ее падение в результате империалистической агрессии

18.02 / Мнение: Холодная война между Китаем и США будет странным конфликтом

30.10 / Россиянам, не проголосовавшим за внесение изменений в Конституцию, ограничат доступ к сайту госуслуг

07.09 / Кэти Холмс замечена на свидании с шеф-поваром Эмилио Витоло

31.08 / “Обратный отсчет”: на режиме Лукашенко поставили крест

26.07 / Мнение: Почему Путин любит парады?

25.07 / Гей-парад на Неве в честь дня ВМФ

28.06 / Для российской молодежи запустят “Навигатор возможностей”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика