Осенние сумки, которые будут на пике популярности: тренды, стоящие особого внимания

Сумка входит в рейтинг самых востребованных и желанных аксессуаров на все времена. Ни один образ не может быть завершенным без красивой и стильной сумочки, будь то небольшой клатч, вместительный шоппер или же эффектный тоут. Если хочется приобрести на осень модный и стильный аксессуар, то стоит обратить свое внимание на следующие модели, которые сейчас в тренде.

Цепи

Сумки с цепями являются самым настоящим трендом в этом году. Модный элемент в виде цепочки может быть самым различным, как металлическим, так и пластиковым, блестящим, сверкающим или же матовым. Этот элемент может быть выполнен в виде небольших и толстых ремешков для предплечья или запястья или же может быть достаточно длинным.

Интересно смотрится сочетание двух ремешков, одного кожаного, а другого выполненного в виде цепочки.

Сумки-хобо

Это современная модель, которая сейчас в тренде и входит в список самых популярных и востребованных аксессуаров. Благодаря вместительному размеру и мягкому материалу изделие отлично впишется в осенний гардероб.

Популярностью пользуются интересные модели наплечных сумок хобо, которые могут быть как достаточно объемными, так и компактными, все зависит от ваших предпочтений.

Сумки-портфели

Это базовый аксессуар, который в этом году стал самым настоящим трендом. Сейчас популярностью пользуются аксессуары, имеющие необычную фактуру, цвет и декор.

Благодаря стильной сумке-портфелю образ становится более интересным и эффектным.

Ретро-модели

Дизайнеры в этом году решили снова возродить модели сумок из прошлого, предложив нам много интересных вариантов, выполненных в винтажном стиле. Они могут быть из атласа и бархата, декорированные бисером. Также в тренде оригинальные сумки-кошельки на цепочке.

Отлично смотрится и тоут в ретро-стиле. Это интересные модели трапециевидной формы с тонкими ремешками. Различной может быть и фактура изделия, в частности, с вышивкой, тиснением, складками.

Сумки с бахромой

В этом году мы практически повсеместно наблюдаем моду на бахрому. Это касается также и сумок.

Такие стильные и эффектные модели достаточно просто вписать в свой привычный гардероб. Очень хорошо они будут смотреться вместе с синими джинсами, трикотажными платьями и даже шортами.

Оверсайз

В этом году в тренде как микросумки, так и огромные модели оверсайз. Такие габаритные модели очень практичны, так как в них можно вместить практически все, что угодно.

Такие огромные сумки были представлены на всех показах мод. Однако, стоит помнить, что из-за своих больших габаритов они не слишком удобны в носке.

Мини-тоут

Такая сумка отличается тем, что она очень универсальна, поэтому еще длительное время не выйдет из моды. Тоут должен быть в гардеробе каждой современной женщины. Помимо классической модели, осенью и зимой актуальными будут мини-модели сумки тоут.

Такой аксессуар можно легко вписать в деловой образ с юбкой-карандаш, брючным костюмом или платьем футляр. Тоут будет уместным на деловом ужине и другом важном мероприятии.

Сумки геометрических форм

Дизайнеры много внимания уделили модным формам этих аксессуаров, разнообразив их самыми различными способами. Сейчас в моде модели прямоугольной, трапециевидной, квадратной формы. Также актуальны овальные, круглые аксессуары и в виде полусферы.

Осенью особенно актуальными будут сумки прямоугольной или квадратной формы, напоминающие коробку. Также отлично смотрятся различные сундучки, чемоданчики, шкатулки, имеющие твердый каркас.

С тиснением

Дизайнеры в этом году решили разнообразить формы, расцветки и фактуры сумок. Этой осенью популярностью начали пользоваться стильные и эффектные модели с тиснением. Очень модным является принт под крокодила.

Большие и маленькие аксессуары, кросс-боди, модели с прорезной ручкой и те, которые носятся на запястье – любой из этих вариантов может быть украшен тиснением «под питона» или «под крокодила». Все они смотрятся стильно и изысканно. Стоит также обратить внимание на красивый металлизированный эффект.

Стеганые сумки

Это самый настоящий фаворит осени 2021 года. Осенью стоит выбирать для себя достаточно яркие и эффектные аксессуары, которые помогут сделать образ фантастическим.

На пике популярности различные надписи, логотипы, геометрия. Отлично смотрится клетчатый мотив, отличающийся универсальностью.