 

Осенние сумки, которые будут на пике популярности: тренды, стоящие особого внимания

11.09.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сумка входит в рейтинг самых востребованных и желанных аксессуаров на все времена. Ни один образ не может быть завершенным без красивой и стильной сумочки, будь то небольшой клатч, вместительный шоппер или же эффектный тоут. Если хочется приобрести на осень модный и стильный аксессуар, то стоит обратить свое внимание на следующие модели, которые сейчас в тренде.

Цепи

Сумки с цепями являются самым настоящим трендом в этом году. Модный элемент в виде цепочки может быть самым различным, как металлическим, так и пластиковым, блестящим, сверкающим или же матовым. Этот элемент может быть выполнен в виде небольших и толстых ремешков для предплечья или запястья или же может быть достаточно длинным.

Интересно смотрится сочетание двух ремешков, одного кожаного, а другого выполненного в виде цепочки.

Сумки-хобо

Это современная модель, которая сейчас в тренде и входит в список самых популярных и востребованных аксессуаров. Благодаря вместительному размеру и мягкому материалу изделие отлично впишется в осенний гардероб.

Популярностью пользуются интересные модели наплечных сумок хобо, которые могут быть как достаточно объемными, так и компактными, все зависит от ваших предпочтений.

Сумки-портфели

Это базовый аксессуар, который в этом году стал самым настоящим трендом. Сейчас популярностью пользуются аксессуары, имеющие необычную фактуру, цвет и декор.

Благодаря стильной сумке-портфелю образ становится более интересным и эффектным.

Ретро-модели

Дизайнеры в этом году решили снова возродить модели сумок из прошлого, предложив нам много интересных вариантов, выполненных в винтажном стиле. Они могут быть из атласа и бархата, декорированные бисером. Также в тренде оригинальные сумки-кошельки на цепочке.

Отлично смотрится и тоут в ретро-стиле. Это интересные модели трапециевидной формы с тонкими ремешками. Различной может быть и фактура изделия, в частности, с вышивкой, тиснением, складками.

Сумки с бахромой

В этом году мы практически повсеместно наблюдаем моду на бахрому. Это касается также и сумок.

Такие стильные и эффектные модели достаточно просто вписать в свой привычный гардероб. Очень хорошо они будут смотреться вместе с синими джинсами, трикотажными платьями и даже шортами.

Оверсайз

В этом году в тренде как микросумки, так и огромные модели оверсайз. Такие габаритные модели очень практичны, так как в них можно вместить практически все, что угодно.

Такие огромные сумки были представлены на всех показах мод. Однако, стоит помнить, что из-за своих больших габаритов они не слишком удобны в носке.

Мини-тоут

Такая сумка отличается тем, что она очень универсальна, поэтому еще длительное время не выйдет из моды. Тоут должен быть в гардеробе каждой современной женщины. Помимо классической модели, осенью и зимой актуальными будут мини-модели сумки тоут.

Такой аксессуар можно легко вписать в деловой образ с юбкой-карандаш, брючным костюмом или платьем футляр. Тоут будет уместным на деловом ужине и другом важном мероприятии.

Сумки геометрических форм

Дизайнеры много внимания уделили модным формам этих аксессуаров, разнообразив их самыми различными способами. Сейчас в моде модели прямоугольной, трапециевидной, квадратной формы. Также актуальны овальные, круглые аксессуары и в виде полусферы.

Осенью особенно актуальными будут сумки прямоугольной или квадратной формы, напоминающие коробку. Также отлично смотрятся различные сундучки, чемоданчики, шкатулки, имеющие твердый каркас.

С тиснением

Дизайнеры в этом году решили разнообразить формы, расцветки и фактуры сумок. Этой осенью популярностью начали пользоваться стильные и эффектные модели с тиснением. Очень модным является принт под крокодила.

Большие и маленькие аксессуары, кросс-боди, модели с прорезной ручкой и те, которые носятся на запястье – любой из этих вариантов может быть украшен тиснением «под питона» или «под крокодила». Все они смотрятся стильно и изысканно. Стоит также обратить внимание на красивый металлизированный эффект.

Стеганые сумки

Это самый настоящий фаворит осени 2021 года. Осенью стоит выбирать для себя достаточно яркие и эффектные аксессуары, которые помогут сделать образ фантастическим.

На пике популярности различные надписи, логотипы, геометрия. Отлично смотрится клетчатый мотив, отличающийся универсальностью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Мнение: Египетский стержень в Северной Африке и Средиземноморье

25.04 / Позывной «Моторолла». Битва за Сталинград

18.02 / Мнение: Последствия взрывов на КПП “Ислам-Кала”

08.06 / Илья Авербух о 21-летней разнице в возрасте с Лизой Арзамасовой: “Это несерьезно”

10.12 / Мнение: Белорусские уголовники-террористы

21.01 / Джо Байден официально вступил в должность президента США

10.09 / 20 идей Дмитрия Давыдова: как повысить общественную безопасность в России

30.10 / Мнение: Всех жижистов касается!

30.01 / Доктор Комаровский назвал действия при коронавирусе у члена семьи

03.12 / Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика