Маркарова считает, что запуск “Северного потока – 2” еще может быть остановлен

“Я бы так пока не говорила”, – сказала она, отвечая на реплику журналиста, который отметил, что газопровод не удалось остановить.

Он спросил, есть ли шансы на то, что запуск “Северного потока – 2” остановят.

“Первое: мы считаем, что “Северный поток” – это оружие. Наша точка зрения не изменилась. Более того, Соединенные Штаты считают, что “Северный поток” – это плохой поток. Второе: остаются санкции абсолютно на все российские компании, российские суда. Более того , мы постоянно предоставляем дополнительную информацию нашим партнерам и коллегам здесь, и дополнительные санкции каждые три месяца должны пересматриваться и вводиться. […] Мы сейчас активно работаем с США, коллеги дома работают с нашими коллегами из Германии. Даже если он будет на 100% достроен, есть еще другие вопросы – вопросы сертификации и так далее”, – ответила Маркарова.

Дипломат вспомнила о совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель по итогам их встречи в Вашингтоне. Она подчеркнула, что в документ указано: Украина должна оставаться транзитным государством.

“Мы сейчас будем активно сотрудничать с двумя спецпредставителями [Германии и США], чтобы представить свою позицию и обсудить, что именно должно быть сделано для того, чтобы эти заявления имели также практическое наполнение. Конечно, это будет сложный вопрос – потому что Россия не для того строит “Северный поток”. Но я бы не говорила, что вопрос остаточно решен.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”, Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. По данным Bloomberg, “Газпром” планирует начать поставки газа по “Северному потоку – 2” с 1 октября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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