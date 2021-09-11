 

“Настина попа – на вершине топа”. Каменских поделилась игривым фото в белье

11.09.2021, 10:46, Новости дня
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“Morning view”, – подписала она снимок.

“Настина попа – на вершине топа”, – прокомментировал __the_pragmatist__.

“Новая Ким”, – написал yaroslavovich_viktor, намекая, очевидно, на Ким Кардашян.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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