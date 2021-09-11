Мнение: Газовый терроризм?
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В России произошла очередная трагедия, связанная с газом. На этот раз в городе Елец Липецкой области. Снова погибли россияне. Это уже четвертый взрыв бытового газа на этой недели. В подмосковном Ногинске взрыв бытового газа оборвал жизни семерых россиян. Потом были взрывы в Екатеринбурге и в Марий Эл… Это уже похоже на рейд супостатов, маскирующих диверсии под взрывы бытового газа.
Но это не диверсанты и не террористы. На самом-то деле газ в России взрывался, взрывается и, видимо, будет взрываться.
По данным Гильдии инженеров газового оборудования, в 2017 году в России произошло 95 взрывов бытового газа.
В 2018-м — 130,
В 2019-м — 188…
Отсюда
Это очень скверно, что количество взрывов нарастает. Без врагов, без диверсантов, без террористов… Или все-таки это разновидность терроризма? Бытовой терроризм?
На снимке: место взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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