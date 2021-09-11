Мнение: Газовый терроризм?

В России произошла очередная трагедия, связанная с газом. На этот раз в городе Елец Липецкой области. Снова погибли россияне. Это уже четвертый взрыв бытового газа на этой недели. В подмосковном Ногинске взрыв бытового газа оборвал жизни семерых россиян. Потом были взрывы в Екатеринбурге и в Марий Эл… Это уже похоже на рейд супостатов, маскирующих диверсии под взрывы бытового газа.

Но это не диверсанты и не террористы. На самом-то деле газ в России взрывался, взрывается и, видимо, будет взрываться.

По данным Гильдии инженеров газового оборудования, в 2017 году в России произошло 95 взрывов бытового газа.

В 2018-м — 130,

В 2019-м — 188…

Отсюда

Это очень скверно, что количество взрывов нарастает. Без врагов, без диверсантов, без террористов… Или все-таки это разновидность терроризма? Бытовой терроризм?

На снимке: место взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Фотография отсюда

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