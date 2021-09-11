Названа вероятная причина взрыва газа в доме под Ельцом

Причиной взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность стала неисправность оборудования. По предварительным данным, погибли три человека, сообщил прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов.

«Как предполагается, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение», – приводит ТАСС слова Живалова.

Власти Липецкой области решили выделить семьям погибших в результате взрыва газа в доме поселка Солидарность Елецкого района по 1 млн рублей. По словам главы администрации региона Игоря Артамонова, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Между тем, по официальным данным властей, спасатели извлекают из-под завалов дома еще одного пострадавшего, его состояние неизвестно.

Ранее под завалами после взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом нашли тело третьего погибшего, им оказался пожилой мужчина, сообщил представитель экстренных служб.

Напомним, в результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Сообщалось, что жертвами стали женщина и ребенок. Прокуратура начала проверку. Следственным комитетом открыто уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.