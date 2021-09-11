 

Глава «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2»

11.09.2021, 10:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСанкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2», считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Витренко сообщил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве, что «если правительство США введет санкции (против «Северного потока – 2»), то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», передает РИА «Новости».

Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.



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