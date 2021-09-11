Сикорский – Польша не Великобритания — выход из ЕС станет для неё катастрофой

Польше не стоит следовать примеру Великобритании и стремиться покинуть ряды ЕС, потому что последствия «полексита» будут катастрофическими, уверен Радослав Сикорский. Экс-министр иностранных дел Польши аргументировал свою позицию тем, что Великобритания находится на острове, у неё есть Лондон, фунт стерлингов, Битлз, Шекспир и ядерная бомба. Они справится, а Польше уготован один извечный сценарий — место между Германией и Россией, пишет TVN24.

Уже шесть лет во время жёстких споров с Брюсселем часто звучит слово «полексит». Политики партии «Право и справедливость» отрицали, что хотят вывести Польшу из ЕС. Однако стоит послушать, что сегодня заявил по этому поводу один из самых важных политиков партии «Право и справедливость». Рышард Терлецкий вовсе не отвечал на вопросы журналистов, это было его заявление в рамках Экономического форума в Карпаче. Репортаж Якуба Собенёвского.

Партия «Право и справедливость» говорит и думает о выходе Польши из ЕС, и эта длинная, как получасовой выпуск новостей «Факты» речь, тому доказательством.

РЫШАРД ТЕРЛЕЦКИЙ, вице-спикер Сейма, глава парламентского клуба партии «Право и справедливость»: Мы должны как можно больше думать о том, как мы можем наиболее тесно сотрудничать, для того чтобы мы все были в ЕС, но и чтобы ЕС был приемлемым для нас. Если все пойдет так, как всё предвещает, то мы будем вынуждены искать радикальные решения. Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, они развернулись и вышли.

Это прямая угроза выхода из ЕС, угроза не простого деятеля или не имеющего большого политического веса депутата. Рышард Терлецкий — вице-спикер Сейма и глава парламентского клуба партии «Право и справедливость».

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ, евродепутат от партии Гражданская платформа, экс-министр иностранных дел Польши: Последствия «полексита» для поляков и полек могут быть катастрофическими, потому что Великобритания находится на острове, у неё есть Лондон, есть фунт стерлингов, есть Битлз, Шекспир и ядерная бомба. Они справятся, а мы после выхода из ЕС снова оказались бы между Германией и Россией.

То, что Рышард Терлецкий заявил о нахождении Польши в ЕС или о радикальных решениях британцев, не вырвано из контекста. Это во-первых. Во-вторых, имеется широкий контекст этих слов на тему «полексита». Только вчерашние и сегодняшние мнения представителей правящего лагеря каждого уровня — вице-спикера и депутата в сейме, коалиции партии «Право и справедливость», министра в правительстве и депутата партии «Право и справедливость» в Европарламенте — все они говорят про ЕС хуже некуда. Они даже говорят про войну с ЕС.

ЯЦЕК САРИУШ-ВОЛЬСКИЙ, евродепутат от партии «Право и справедливость», источник Polskie Radio: Во-первых, это не войнушка, а это война. Во-вторых, она не против правительства, а против Польши.

ЗБИГНЕВ ЗЁБРО, министр юстиции Польши и генеральный прокурор: Нельзя это иначе прокомментировать, нежели в категориях агрессии. Я когда-то употребил более сильные слова, я их повторю — это своего рода правовая гибридная война.





РЫШАРД ТЕРЛЕЦКИЙ: У нас поддержка ЕС очень высокая, в плане членства в ЕС, но мы не можем сойти с ума, войти во что-то, что ограничивает нашу свободу, и что-то, что ограничит наше развитие.

ЗБИГНЕВ ЗЁБРО: Это состояние мы должны назвать состоянием агрессии.

ЯЦЕК САРИУШ-ВОЛЬСКИЙ: Поляки уже понимают, и они поймут, кто на хорошей стороне, а кто на плохой стороне, потому что на настоящий момент — это нарушение нашего суверенитета, как конституционного, так и национального.

ЗБИГНЕВ ЗЁБРО: Не надо смотреть на то, что говорит Европейская комиссия, потому что она действует со злым умыслом, с плохими намерениями.

РЫШАРД ТЕРЛЕЦКИЙ: Мы должны искать радикальные решения, ведь так? Британцы показали…

А это голоса оппозиции на тему войны с ЕС, про которую говорят правящие политики:

ДАРИУШ РОСАТИ, «Гражданская коалиция»: Они попытаются создать впечатление, что

Польша действительно подвергается какому-то нападению со стороны ЕС, или он каким-то образом вредит ей. Это полный бред.

ЛЕШЕК МИЛЛЕР, евродепутат, бывший премьер-министр Польши: Это всё одна большая ложь Геббельса.

МИХАЛ КАМИНСКИЙ, вице-спикер Сената: Ради амбиций одного или двух человек мы рискуем будущим наших детей. Это скандал.

О вступлении Польши в ЕС приняли решение сами поляки в ходе референдума. Якуб Собенёвский, программа «Факты».

Дата выхода в эфир 08 сентября 2021 года.