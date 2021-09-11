 

Ученые назвали осеннюю диету, помогающую защитить иммунную систему от COVID-19

11.09.2021, 10:18, Разное
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Ученые из университета Джонса Хопкинса после проведенного исследования назвали лучшую осеннюю диету, которая защищает иммунную систему от COVID-19. Речь идет о пескатарианской диете, или режиме питания с большим количеством растительной пищи.
Многие люди с приходом осени и четвертой волны коронавируса ищут диету, помогающую укрепить иммунитет. По этой причине исследователи провели исследование, в котором опрашивались медицинские сотрудники первой линии из Германии, Италии, Франции, Испании, США и Великобритании. Они в анкете указывали демографические характеристики, случаи заражения COVID-19, а также свои диетические предпочтения. Выяснилось, что придерживающиеся растительной диеты люди с меньшей вероятностью переносили коронавирусную инфекцию в тяжелой или умеренной форме. Примечательно, что среди опрошенных большую часть составляли мужчины, поэтому для женщин необходимо дополнительное исследование.

Ученые отмечают, что пескатарианская диета помогает не только укрепить иммунитет, но и положительно влияет на здоровье человека в целом. Что касается людей, придерживающихся низкоуглеводной и высокобелковой диеты, то они чаще сталкивались с тяжестью симптомов и длительным течением заболевания. Полезными в осенний период будут продукты богатые питательными веществами, в том числе витаминами A, C и E, а также фитохимическими веществами и клетчаткой. Укрепить иммунитет можно, употребляя фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и семена. Также положительные последствия пескатарианской диеты заключаются в насыщении организма витамином D и омега-3 жирными кислотами, которые защищают от инфекций.

Медики отмечают, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. При этом режим питания играет тоже немаловажную роль в вопросе защиты организма от недуга.

Источник: grodno24.com



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