 

Кейт Бекинсейл госпитализировали в больницу в Лас-Вегасе

11.09.2021, 10:18, Разное
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Кейт Бекинсейл получила травму спины, в результате чего актрису госпитализировали в больницу. Случился инцидент в Лас-Вегасе, пишет иностранное издание TMZ, ссылаясь на сведения собственного источника.
Звезда фильмов «Ван Хельсинг» и «Другой мир» приехала в Лас-Вегас неделю назад. Именно в этом городе проходят съемки нового фильма «День заключенного». После получения травмы голливудскую актрису разместили в отделении неотложной медпомощи. Представители Кейт Бекинсейл еще не комментировали данный инцидент, детали госпитализации и характер самой травмы пока неизвестны.

К слову, в 2019 году Кейт Бекинсейл обращалась в больницу из-за мучавших ее сильных болей внизу живота. Как оказалось, у актрисы лопнула киста в яичнике, а врачам удалось вовремя оказать ей помощь, избежав последствий.

Источник: www.tmz.com



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