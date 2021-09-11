Что такое пудра чебе или в чем секрет густых и длинных волос африканок

В каждой стране есть свои стандарты красоты, которых местные жители придерживаются тысячелетиями. Например, в Африке считается, что чем длиннее волосы у девушки, тем они привлекательнее в глазах мужчин. Поэтому долгое время представители племени Басара держали в секрете рецепт чудодейственной пудры, позволяющей отрастить роскошные пряди. Давайте детальнее рассмотрим, что представляет собой популярная пудра чебе и как она влияет на качество волос.

Из чего делают пудру чебе?

Это смесь, в состав которой входят измельченные косточки дикой вишни, лаванда, древесная смола и гвоздика. Состав исключительно натуральный. Чаще всего волшебный порошок смешивают с маслом сладкого миндаля, кунжутным и касторовым маслами, авокадо и глицерином. Однако некоторые девушки предпочитают использовать все-таки чистую воду.

Обратите внимание, что полученную пасту можно использовать как маску или кондиционер, распределяя средство по всей длине волос. Перед использованием натуральной косметики советуем вам сделать тест на аллергию, чтобы проверить реакцию организма на компоненты.

Для кого подходит пудра чебе?

Это средство понравится обладательницам вьющихся волос. Жительницы Африки веками использовали пудру для ухода за жесткими волосами, ведь чебе отлично увлажняет и облегчает расчесывание кудрявых прядей. Однако это не исключает ее эффективности для обладательниц других типов волос.

Действительно ли пудра ускоряет рост волос?

По мнению экспертов, порошок чебе сам по себе не стимулирует рост волос. Однако он обеспечивает интенсивное увлажнение, питает и укрепляет, делает волосы эластичными, защищает от ломкости и предотвращает появление секущихся кончиков. В отличие от других ухаживающих масок для волос, это средство наносится не на корни, а по всей длине волос. Делать такую маску можно не чаще чем 1-2 раза в неделю.