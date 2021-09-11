 

В российском поселке взорвался газ в жилом доме. Несколько человек погибли

11.09.2021, 9:52, Новости дня
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По информации чиновников, на момент взрыва в доме находилось 25 человек. Известно о гибели ребенка 11 лет и женщины 1971 года рождения. Чиновники сказали, что под завалами может быть еще один человек.

Власти региона добавили, что одного из пострадавших родственники забрали из больницы после оказания ему медицинской помощи.

В больницах Ельца находятся пять человек, среди них девочка девяти лет, написало “РИА-Новости”. Состояние всех пациентов медики оценили как средней тяжести, угрозы их жизням нет.

Источники “Интерфакса” сказали, что в доме полностью обрушились перекрытия, восстановлению он не подлежит. Собеседники агентства уточнили, что основной причиной взрыва является утечка газа вследствие неисправности оборудования или халатности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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