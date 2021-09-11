“Мы готовы к любым сценариям”. Наев рассказал о численности российских войск на территории Беларуси и ситуации на украинской границе

“Непосредственно на территории Республики Беларусь на четырех полигонах есть накопление вооруженных сил РФ. Оно не критичное. Общая численность – 2,5 тыс. военнослужащих. Есть небольшое количество бронетехники и авиационной техники. В воскресенье будет проведена тренировка, а в понедельник начнется основная фаза тактических действий на этих полигонах”, – сказал он.

По словам Наева, ближайшая такая часть находится на расстоянии 14 км от украинской границы.

Корреспондент спросил, кто станет “ядром защиты Украины” в случае обострения с Россией или Беларусью, Наев уточнил, что сейчас границу охраняет Госпогранслужба.

“Они увеличили численность нарядов, которые выполняют эти задачи. Все разведывательные органы Украины, которые имеют соответствующие силы и средства, занимаются сбором развединформации, они нацелены на выполнение таких задач”, – ответил Наев.

Вооруженные силы Украины завершили подготовку “определенных адекватных действий”, сказал он.

“У нас есть военные части, которые находятся в разных степенях готовности, мы завершили планирование […] по адекватному реагированию относительно усиления охраны и защиты государственной границы”, – добавил командующий Объединенными силами.

По словам Наева, украинские военные готовы к защите государственной границы.

“Зенитно-ракетные войска, истребительная авиация тоже получили соответствующие задания, находятся тоже в соответствующей боевой готовности”, – добавил он. Кроме того, по его словам, 22 сентября начнутся сборы территориальной обороны – вместе со стратегическими командно-штабными учениями “Объединенные усилия 2021”.

“Если необходимо раньше – будут раньше. Мы готовы к любым сценариям, динамично отслеживаем обстановку и в случае необходимости можем ускорить те или иные военные процессы”, – добавил Наев.

Контекст:

Масштабные учения “Запад 2021” начались 9 сентября. Кроме белорусских и российских военных, в них примут участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проведут на 10 полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Активная фаза учений пройдет с 10-го по 16 сентября. Согласно сообщению минобороны РФ, в них будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений “Запад 2021” в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.

На учениях отработают сценарий “развязывания агрессии против Союзного государства”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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