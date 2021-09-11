 

Суд в Киеве разрешил строить многоэтажные дома в селах

11.09.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постановление принято по результатам рассмотрения решения Окружного админсуда. 

Апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда о признании противоправным отмены приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тыс. человек и кварталах усадебной застройки.

“Со 2 сентября решение вступило в законную силу и соответствующие государственные строительные нормы (ГСН) больше не действуют. Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы”, – сообщил управляющий партнер юридической компании TOTUM Юрий Хапко в комментарии “Экономической правде” 10 сентября.

Максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тыс. человек составляет 12 м (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается. В городах с населением до 50 тыс. человек запрещается строить здания выше 27 м (до девяти этажей включительно), с населением 50-100 тысяч – более 48 м (до 16 этажей включительно), пояснило издание.

Контекст:

Главой совета ассоциации КУБ является Юрий Кватерчук. По данным “Экономической правды”, Кватерчук – друг детства, кум и бизнес-партнер Владимира Родина в строительной группе компаний BD Holding. Родин был помощником бывшего первого заместителя главы Офиса президента Укрины Сергея Трофимова и бывшим сотрудником СБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / Guardian – думали, это пародия — итальянцев возмутила телепередача для женщин о том, как превратить шопинг в соблазнительное шоу

12.09 / Чехия оценила позицию РФ в ситуации с Белоруссией

29.01 / В приложении «Метро Москвы» появилась новая функция

14.12 / Разработчик «Новичка» выдвинул новую версию «отравления» Навального

14.02 / Врач объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей

28.08 / СМИ: США сократят численность войск в Ираке примерно на треть

30.12 / Германия окончательно запретила продажу пиротехники на Новый год

17.03 / Джавадов: Или Украина сама вернет свои земли, или никто! Ждать от кого-то помощи – бессмысленно. Эта горькая истина давно стала понятна азербайджанцам

30.05 / Опубликованы характеристики смартфона OnePlus Nord CE 5G

26.06 / Все отстраненные после решения СНБО львовские таможенники вернулись на должности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика