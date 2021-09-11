 

Дизайн седана Subaru WRX 2022 раскрыли до премьеры

11.09.2021, 9:36, Новости дня
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Официальный дебют Subaru WRX состоится в ближайшие дни, однако внешний вид автомобиля уже рассекречен.

В свою очередь, модель представлена без камуфляжа, тогда как дизайн напоминает концептуальную версию Viziv Perrofmance STI. Новый автомобиль имеет уникальную форму оптики, модернизированную решетку радиатора, а также крупный воздухозаборник. Эксперты предполагают, что спортивный седан построен на платформе SGP. Под капотом установлен 2,4-литровый бензиновый мотор с турбиной на 275 л.с.

Покупателям будут доступны комплектации с механической коробкой передач или вариатором. Во всех моделях применили систему полного привода. Еще более продвинутая модификация выйдет в следующем году.



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