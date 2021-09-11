Chery представила дизайн нового кроссовера Exeed VX для России

Китайский бренд Chery продемонстрировал снимки нового кроссовера Exeed VX.

По размерам паркетник напоминает японский кроссовер Toyota Highlander. Для российской модификации никаких отличий от китайской версии не предложили. Разработчиками задействована платформа M3X. Пока линейка силовых агрегатов автомобиля не раскрыта. Вместе с тем автомобиль для РФ получил 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 249 л.с.

Кроме того, кроссовер оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Начальная стоимость кроссовера в Китае начинается от 170 тысяч юаней. Вместе с тем спрос на новинку в РФ обещает быть достаточно высоким ввиду доступности в цене и расширенного функционала.