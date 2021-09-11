 

Chevrolet представил новый пикап Silverado ZR2

11.09.2021, 9:36, Новости дня
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Американская компания Chevrolet презентовала новую версию пикапа Silverado ZR2 2022 модельного года.

Автомобиль получил стильную решетку радиатора, модернизированные бамперы, а также буксировочные крюки и защитные пластины для укрепления днища. Новая версия получила внедорожные покрышки, а также крупные колесные диски. Данная модель оснащается кожаными креслами и более дорогими материалами отделки. Также предусмотрели цифровую приборную панель и 13,4-дюймовый экран мультимедийной системы.

Под капотом пикапа сохранили прежний 6,2-литровый бензиновый мотор на 420 л.с. мощности. Кроме того, в ближайшее время публике представят модернизированный спорткар Camaro ZL1 с агрегатом на 677 л.с.мощности.



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