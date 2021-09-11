На Украине признали обман граждан при закупках российского газа

Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Скороход сообщила в эфире телеканала «Наш», что Украина покупает газ по реверсу, «то есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», передает РИА «Новости».

По ее словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объем и оставляет у себя.

«То есть мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», – отметила парламентарий, подчеркнув, что Киев при такой схеме переплачивает за топливо.

Скороход выступила за переговоры с Россией по вопросу закупки газа для понимания того, «стоит ли договариваться».

«Газ на сегодняшний день – это точно так же политический вопрос», – считает депутат.

Напомним, Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали «с гордостью считать дни без российского газа», называя закупаемое топливо «европейским».

Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.