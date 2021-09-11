Медики рассказали об опасности наушников

Врач-сурдолог, оториноларинголог, специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» Антон Мачалов рассказал о вреде для слуха человека длительного использования наушников.

По словам Мачалова, пользоваться наушниками, без вреда для здоровья, можно не более двух-трех часов в день. При этом уровень громкости не должен превышать комфортного для слуха. Здоровое человеческое ухо способно уловить звуки в 10-15 дБ. Шепот начинается от 20 дБ, разговор – 30-35 дБ. Крик со звуковым давлением в 60 дБ вызывает неприятные ощущения. Опасный уровень шума начинается от 80 дБ. Такой уровень шума производит мотоцикл с глушителем, пылесос (с большой мощностью двигателя – 2 киловатта). Нахождение на концерте в 100-120 дБ, аналогично нахождению рядом с работающим отбойным молотком. Длительное воздействие звука мощностью 100-120 дБ может нанести вред здоровью человека. Взлет самолета производит от 130 дБ. С этого уровня начинается болевой порог.

Специалисты рекомендуют, как можно реже находиться в шумных, не комфортных для слуха местах. При наличие жалоб обращаться к профильным специалистам в медицинских учреждениях. Если же профессиональная деятельность человека связана с постоянным нахождением в шумных местах, тогда необходимо проходить осмотры у оториноларинголога минимум раз в год.

Источник: storinka.com.ua