 

Экс-министр Латушко раскритиковал Евросоюз за поддержку Лукашенко

11.09.2021, 9:20, Разное
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Белорусская оппозиция провела форум, посвященный созданию некого альтернативного государства. В антиправительственной дискуссии участвовали экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и руководитель движения “Народное антикризисное управление” Павел Латушко, ранее занимавший пост министра культуры РБ. Во время выступления политик раскритиковал Евросоюз за поддержку нынешнего главы государства Александра Лукашенко.

Тихановская подчеркнула, что ее команда на международном уровне работает над привлечением поддержки в сторону оппозиции. Меж тем, Латушко уверен, что европейские страны дол сих пор не выработали стратегию по решению проблем в Белоруссии.

Лидер НАУ раскритиковал Евросоюз за поддержку Лукашенко. По его мнению, нельзя считать нормальной стратегий действия, когда ЕС наказывает белорусский политический режим санкциями и одновременно с этим выделяет для целей главы государства денежные средства. Речь идет о миллиарде долларов, направленных РБ в виде специальных прав заимствования от МВФ.

“К сожалению, мы видим, что Европейский союз и демократические страны не имеют стратегии по разрешению ситуации в Белоруссии”, – уверен Латушко.

Оппозиционный политик также отметил, что большинство белорусов не готовы принимать Лукашенко в качестве президента республики. Экс-министр подчеркнул, что граждане намерены изменить ситуацию в Белоруссии.



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