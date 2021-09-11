День Усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября

Православный праздник сегодня отличается от всех остальных. В этот день верующие не празднуют в привычном понимании этого слова, а наоборот скорбят. 11 сентября вспоминают печальное событие – усекновение головы. Именно таким жестоким образом был убит великий пророк Иоанн, который был предтечей или предшественником Иисуса Христа. Предназначение Иоанна состояло в том, чтобы узнать Сына Божьего и провозгласить миру его пришествие.

Сам Иоанн родился всего на шесть месяцев раньше Иисуса. Его мать была родственницей Марии. Во время жестокого избиения младенцев, устроенного по приказу Ирода, Иоанну удалось избежать смерти – такова была воля Божья, ведь впереди праведного мужа ждала важная миссия. Иоанну был уготован пророческий путь. Он крестил людей водой и рассказывал им о том, что вслед за ним придет тот, кто будет крестить Духом Святым. Крестил Иоанн и самого Иисуса Христа, за что был назван Крестителем.

Иоанн не боялся обличать пороки сильных мира сего, и за это впоследствии пострадал. Царь Ирод упек его в темницу, а затем по просьбе своей жены приказал отсечь пророку голову и принести ее грешной женщине на блюде.

Что нельзя делать 11 сентября

В такой православный праздник, как сегодня верующим предписано держать строгий пост: нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, чтобы не стать сообщниками чревоугодия Ирода. Не полагается и пить вино, дабы отдать дань трезвости.

Кроме того, зная о том, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, многие люди придерживаются различных суеверий. Так считается, что 11 сентября нельзя употреблять пищу округлой формы и использовать круглую посуду. Также не стоит брать в руки режущих предметов. Запрещает православный праздник сегодня и есть красные плоды, а также пить напитки красного цвета – все это символизирует кровь Предтечи. Однако подобных суеверий 11 сентября в основном придерживаются маловоцерковленные люди.