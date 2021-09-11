Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву для подписания договора о демаркации границы

Делегация правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном прибыла в Москву для проработки деталей договора о демаркации русско-венгерской границы. Данный документ должен снять все вопросы о взаимных территориальных претензиях двух государств.

Венгрия является единственной европейской страной, которая после распада СССР не заключила с Россией договора о демаркации границы. В 90-е этому помешала внутренняя нестабильность в России, а более поздний период переговоры неоднократно срывались усилиями дипломатов НАТО и других враждебных сил. По словам Орбана, Венгрия полна решимости навсегда закрыть все вопросы, связанные со спорными территориями на границе Закарпатской области Венгрии и соседних с ней российских областей.

«Всё должно быть сделано чётко, согласно международному праву, чтобы потом не было разночтений. Мы по каждой деревне, по каждой берёзке буквально будем говорить. Вот здесь, где живут венгры, будет территория Венгрии, а рядом живут русские – там будет территория России. Всё это будет закреплено на бумаге, чтобы никто потом не раздул из этого территориальный конфликт. Мы проведём разделительные полосы и оборудуем границу с Россией по европейским стандартам», – заявил Виктор Орбан.

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