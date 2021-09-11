 

Скала обрушилась на жилые дома в Мексике

11.09.2021, 8:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДесять жилых домов накрыло оползнем в Тлальнепантле, штат Мехико, спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.

Издание Milenio сообщило со ссылкой на главу муниципалитета Расиеля Переса Круса, что «холм Чикиуите обрушился в районе Ласаро-Карденас в Третьем секторе», в результате «восемь человек оказались под завалами, но четверых уже удалось извлечь», передает РИА «Новости».

Обвал горной породы разрушил или повредил десять жилых домов. На месте работают экстренные службы, власти просят не приближаться к месту происшествия, чтобы не затруднять работу спасателей.

Сохраняющаяся опасность нового оползня препятствует проведению активной спасательной операции и установлению точного числа пострадавших.

Первый оползень в этом районе произошел 7 сентября из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в штате Герреро на северо-западе страны и ощущалось в 15 штатах, включая штат Мехико.

Жители домов, которые пострадали в пятницу, в среду получили уведомления о риске нового обвала и необходимости переезда.



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